ДТП с микроавтобусом в Курской области унесло жизни трех граждан Украины

Трое граждан Украины погибли в ДТП с микроавтобусом в Курской области.

Согласно информации экстренных служб, распространенной в среду, 10 января, в дорожном инциденте пострадали еще трое пассажиров.

«На 551-м км автотрассы М-2 частный микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся», — цитирует сообщение ТАСС.

6 октября в районе станции «Покров» Владимирской области поезд столкнулся с автобусом, в котором находились 57 нелегальных мигрантов и водитель. В результате ДТП погибли 17 человек. По данным МВД, причиной столкновения стала неисправность автобуса.