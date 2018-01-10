Добыча нефти в Венесуэле упала до минимума за 16 лет

Объем добычи нефти в Венесуэле упал до уровня 2002 года — 1,7 млн баррелей в сутки.

Информацию об этом распространило агентство S&P Global Platts в среду, 10 января.

«Венесуэла не привлекает к себе такого большого внимания, как Иран, Ливия или Нигерия, но она будет постоянным риском в 2018 году», — цитирует сообщение аналитиков «Интерфакс».

Проблемы возникли из-за нехватки средств у государственной нефтяной корпорации Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Существует опасение, что эта ситуация отразится на мировом рынке углеводородов.

10 декабря Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) признало дефолтной экономику Венесуэлы. Организация снизила кредитный рейтинг Боливарианской Республики СС по ряду облигаций до дефолтного уровня D, сообщается на сайте S&P.

Свое решение аналитики объяснили тем, что Венесуэла не смогла перевести в 30-дневный период $183 млн обязательного платежа по купонам облигаций до 2023 и 2028 годов.