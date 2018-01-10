Прямой эфир

Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на данные Bloomberg.

Состояние Безоса в понедельник, 8 января, достигло $105,1 млрд. Таким образом, Безос побил рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса.

Гейтс имел бы состояние $150 млрд, если бы не передавал свои активы — в основном, в Фонд Билла и Мелинды Гейтс. С 1996 года он расстался почти с 700 млн акций Microsoft стоимостью $61,8 млрд и $2,9 млрд наличными и другими активами.

Поэтому на сегодня состояние Гейтса составляет от $91,9 млрд (оценка Forbes) до $93,3 млрд (Bloomberg).

По данным Bloomberg, самая состоятельная китаянка за несколько первых дней 2018 года заработала $2,06 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский миллиардер выделит $30 млн демократам на выборы в конгресс
Миллиардеры мира стали богаче в 2017 году почти на $1 трлн

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017