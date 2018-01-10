Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории

Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на данные Bloomberg.

Состояние Безоса в понедельник, 8 января, достигло $105,1 млрд. Таким образом, Безос побил рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса.

Гейтс имел бы состояние $150 млрд, если бы не передавал свои активы — в основном, в Фонд Билла и Мелинды Гейтс. С 1996 года он расстался почти с 700 млн акций Microsoft стоимостью $61,8 млрд и $2,9 млрд наличными и другими активами.

Поэтому на сегодня состояние Гейтса составляет от $91,9 млрд (оценка Forbes) до $93,3 млрд (Bloomberg).

По данным Bloomberg, самая состоятельная китаянка за несколько первых дней 2018 года заработала $2,06 млрд.