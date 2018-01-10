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Кафе для осужденных открыли в одной из колоний Тюмени

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В исправительной колонии № 1 в Тюмени появилось кафе для свиданий осужденных с родственниками. Подают там курицу-гриль.

Впрочем, как отмечает ресурс megatyumen.ru, попасть в заведение могут далеко не все осужденные. Для этого необходимо иметь положительную характеристику от администрации исправительного учреждения. Расплачиваться за заказ сидельцам предлагается деньгами, которые есть на их лицевых счетах.

Портал iz.ru в конце декабря 2017 года сообщал о новогоднем меню для осужденных, содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Заключенным предложили винегрет, икру из овощей, соте из курицы, чахохбили, котлеты, биточки, пельмени и многое другое.

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