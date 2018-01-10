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Экс-главе МИД Аргентины отказали во въезде в США для лечения

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jasper Jacobs
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Бывшему министру иностранных дел Аргентины Эктору Тимерману запретили въезд в США для прохождения лечения от онкологического заболевания.

Об этом рассказал телеканал «Тодо нотисиас».

На родине Тимерман содержится под домашним арестом и ждет суда по делу в препятствовании расследованию теракта в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС.

Тимерману и экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер, также проходящей по этому делу, предъявлены обвинения в измене родине 7 декабря.

Поводом к судебному разбирательству стало расследование теракта у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. По предварительным данным, в 2015 году Аргентина отказалась от преследования пятерых иранцев, подозреваемых в организации этого преступления, в обмен на экономические преференции в переговорах с Тегераном.

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