Штормовое предупреждение объявлено в Магаданской области

Из-за прихода циклона в среду, 10 января, на Колыме объявлено штормовое предупреждение. Оно распространено в нескольких округах Магаданской области, об этом сообщает «РИА Новости».

Предупреждение объявлено в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах, где ожидаются метели и сильный ветер. Спасатели предупреждают о возможности повреждений ЛЭП и линий связи, нарушениях в работе транспорта и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что прошедший декабрь стал аномально холодным в Приморье, такие низкие температуры воздуха не фиксировались в регионе за последние 30 лет.