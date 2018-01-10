Ученые нашли способ похудеть, употребляя жирную пищу

Ученые из Индии выяснили, что особые свойства черного перца способствуют похудению даже при употреблении его с жирной пищей. Результаты исследования ученые Шри-Венкатешварского университета опубликовали в журнале Nutrition and Metabolism.

Эксперименты проводились на крысах, страдающих ожирением. В течение 22 недель ученые кормили грызунов только жирной пищей. На 16-й неделе исследования крыс разделили на две группы. Одним грызунам начали добавлять в еду добытый из семян черного перца гелиотропин (ароматический альдегид с запахом, похожим на ваниль или корицу).

В конце 22-й недели у подопытных из первой (экспериментальной группы) увеличилась нежировая масса тела, повысились минеральная насыщенность костной ткани и минеральная плотность костей.

Помимо этого, уровень сахара в крови грызунов сокращался через 60 минут после употребления гелиотропина.

Исследователи пришли к выводу, что данное вещество из черного перца помогает управлять некоторыми генами, связанными с ожирением. Ученые уверены, что его можно использовать как препарат для похудения.

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