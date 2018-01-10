Белый дом просит сотрудников определиться с работой

Уведомления о необходимости принятия решения о продолжении работы в администрации президента США или ухода с нее получили многие советники аппарата. Сотрудникам предлагается как можно скорее решить, покинут ли они Белый дом или продолжат работать до ноябрьских выборов в конгресс, об этом сообщает «РИА Новости».

По данным телеканала CBS, многие готовы уйти из Белого дома, а новых сотрудников брать негде.

Разосланные уведомления должны дать информацию руководителю аппарата Белого дома Джону Келли о масштабах возможного надвигающегося оттока кадров из администрации Дональда Трампа. Ответа сотрудников ожидают до конца января.

Ранее стало известно, что экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон покинул новостной сайт Breitbart News.