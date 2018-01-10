Сеул призвал Токио искренне извиниться за «женщин для утешения»
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что для решения проблемы «женщин для утешения» Япония должна принести искренние извинения.
«Проблема будет по-настоящему решена, когда Япония от всего сердца принесет извинения, а пострадавшие смогут ее простить», — приводит его слова «РИА Новости».
Президент подчеркнул, что соглашение 2015 года, по которому Япония уже расплатилась, является «официальным».
«Женщинами для утешения» называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в азиатских странах во время Второй мировой войны. Токио настаивает, что на сегодняшний день никаких свидетельств подобной практики не найдено. Однако из-за этой проблемы в отношениях двух стран наблюдалось заметное охлаждение.
В декабре 2015 года Япония и Южная Корея заключили соглашение, в соответствии с которым Токио выплатил 1 млрд йен (около $8 млн) бывшим «женщинам для утешения» с условием, что это решение будет окончательным.
Ранее портал iz.ru сообщал, что Япония предложила Китаю и Южной Корее провести трехсторонний саммит в апреле 2018 года. Предполагается, что одной из главных тем станет ситуация на Корейском полуострове.