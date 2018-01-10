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Сеул призвал Токио искренне извиниться за «женщин для утешения»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что для решения проблемы «женщин для утешения» Япония должна принести искренние извинения.

«Проблема будет по-настоящему решена, когда Япония от всего сердца принесет извинения, а пострадавшие смогут ее простить», — приводит его слова «РИА Новости».

Президент подчеркнул, что соглашение 2015 года, по которому Япония уже расплатилась, является «официальным».

«Женщинами для утешения» называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в азиатских странах во время Второй мировой войны. Токио настаивает, что на сегодняшний день никаких свидетельств подобной практики не найдено. Однако из-за этой проблемы в отношениях двух стран наблюдалось заметное охлаждение.

В декабре 2015 года Япония и Южная Корея заключили соглашение, в соответствии с которым Токио выплатил 1 млрд йен (около $8 млн) бывшим «женщинам для утешения» с условием, что это решение будет окончательным.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Япония предложила Китаю и Южной Корее провести трехсторонний саммит в апреле 2018 года. Предполагается, что одной из главных тем станет ситуация на Корейском полуострове.

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