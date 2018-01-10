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США для сдерживания России создают новую ядерную боеголовку

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Вашингтон начнет работу по разработке новой ядерной боеголовки с зарядом малой мощности для сдерживания Российской Федерации. Новую ядерную доктрину подготовил Пентагон, заявил бывший старший директор Совета национальной безопасности США Джон Вулфстал.

Новый ядерный заряд поможет сдержать гипотетическую агрессию России или Северной Кореи, предполагает американская сторона, сообщает телеканал «360». Боеголовки малой мощности установят на модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5.

Новой доктриной предусмотрено расширение списка потенциальных условий, в ответ на которые Вашингтон может нанести ядерный удар.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил продажу Японии ракет-перехватчиков на сумму $133,3 млн.

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