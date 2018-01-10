Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов Гондураса

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у побережья Гондураса в ночь на среду, очаг находился в Карибском море, сообщила Геологическая служба США.

ТАСС отмечает, что эпицентр подземных толчков находился в 203,8 км к северу от населенного пункта Барра-Патука и располагался на глубине 33 км. Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщил об угрозе цунами. Цунами возможно в радиусе тысячи километров от эпицентра землетрясения.

9 января землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано у побережья Эквадора.