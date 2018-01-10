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Личный юрист Трампа подал в суд на BuzzFeed за клевету

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Фото: Global Look Press/ZUMA/John Taggart
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Личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал иск против BuzzFeed за клевету. Речь идет о материалах новостной организации, опубликованных в 2016 году. Об этом пишет Bloomberg.

Коэн также сообщил, что подал аналогичный иск против компании Fusion GPS, которая составила досье на Трампа.

Полная версия досье была опубликована год назад на сайте BuzzFeed. Компания не назвала источник своей информации.

В тексте содержатся неподтвержденные заявления, согласно которым Трамп и Коэн якобы имели подозрительные связи с представителями России. Большинство американских новостных организаций отказались публиковать данный доклад из-за сомнительных утверждений.

«Будет доказано, что я не был вовлечен в тайный сговор с Россией. Мое имя было упомянуто только из-за близости к президенту», — сказал Коэн.

Ранее чиновник Минюста США Брюс Ор был отстранен от исполнения своих обязанностей за встречу с авторами досье на Трампа, информацию о которой он предпочел скрыть.

В декабре президент США Дональд Трамп назвал кучей мусора досье, которое якобы содержит компромат на него. 4 декабря Министерство юстиции США разрешило конгрессу допросить по так называемому делу РФ сотрудника ФБР, который мог иметь прямое отношение к созданию досье на президента США Дональда Трампа. Само досье на Трампа, в котором утверждается, что он связан с Москвой, составила исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом.

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