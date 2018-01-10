Японский космонавт Канаи извинился за неверные данные об увеличении роста

Японский космонавт Норисигэ Канаи признался, что данные об увеличении его роста в невесомости на 9 см оказались ошибочными. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Ранее член экипажа МКС писал, что за три недели он вырос на 9 см.

Оказалось, что это была ошибка в измерениях, но тема стала широко обсуждаться. «Прошу прощения за фейковую новость… Я немного перестал волноваться, что не помещусь в «Союз» на обратном пути», — написал космонавт.

Как рассказал Норисигэ Канаи, командир космического корабля, россиянин Антон Шкаплеров засомневался, что рост человека в условиях невесомости может увеличиться на 9 см. После этого японец сделал еще один замер и выяснил, что вырос только на 2 см.