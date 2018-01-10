ФБР призвало конгресс продлить право на прослушку телефонов иностранцев

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей заявил о необходимости продления действия права прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей иностранных государств, которых подозревают в терроризме. С таким заявлением глава ФБР выступил на конференции по кибербезопасности в Нью-Йорке.

Поправка в секцию 702 Закона о наблюдении за иностранной разведкой дает право спецслужбам без решения суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку иностранных граждан, использующих американские спутниковые каналы. Срок ее действия истекает в январе.

«Без этой секции появятся прорехи в разведданных, что облегчит киберзлоумышленникам и террористам реализацию планов по нападению на нас и наших союзников. Нам будет труднее выявлять такого рода угрозы», — приводит ТАСС слова руководителя ФБР.

В октябре 2017 года инициативу о продлении действия этой поправки поддержал комитет по разведке сената конгресса США.