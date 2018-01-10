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ВВП Казахстана в 2017 году вырос на 4%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рост ВВП Казахстана в 2017 году составил 4%, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев в послании народу, передает ТАСС.

«В 2017 году страна, преодолев негативные последствия мирового кризиса, вернулась на траекторию уверенного роста. По итогам года рост валового внутреннего продукта составил 4%, а промышленного производства — более 7%», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в своем обращении Назарбаев призвал внедрить в экономику новые технологии и подчеркнул, что эпоха «нефтяного изобилия» подходит к концу.

Лидер государства также отметил важность русского языка в Казахстане. По его мнению, будущее жителей Казахстана — это свободное владение казахским, русским и английским языками.

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