Волейболистки «Динамо» уступили «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов

Волейболистки московского клуба «Динамо» проиграли в матче группового этапа Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая». Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. 20 очков московской команде принесла Наталья Гончарова. В составе победителей 25 очков набрала Неслихан Демир Гюлер, еще 23 очка получила россиянка Татьяна Кошелева.

Следующий матч в рамках турнира «Динамо» сыграет в Москве 24 января против турецкого «Вакыфбанка», а «Галатасарай» накануне примет польский «Будовлани».