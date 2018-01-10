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Флорида исключена из плана расширения добычи ресурсов на шельфе

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Фото: REUTERS/Steve Nesius
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Решение об исключении Флориды из плана по расширению добычи углеводородов на шельфе принял глава МВД США Райан Зинке. Министр провел встречу с губернатором штата, после чего исключил регион из плана по добыче ресурсов.

Решение об исключении Флориды из данного плана Зинке принял после встречи с губернатором штата, о чем сообщил в Twitter. Министр отметил, что Флорида уникальна и зависит от туризма.

«Я поддерживаю позицию губернатора, который считает, что Флорида уникальна и ее побережье очень сильно зависит от туризма, представляющего собой экономический двигатель», — написал Зинке.

«По результатам переговоров с губернатором Скоттом и его руководством я исключаю Флориду из обсуждений по строительству любых новых нефтяных и газовых платформ», — объявил глава МВД США.

Администрация Дональда Трампа планировала разрешить добычу энергоресурсов на всем внешнем континентальном шельфе побережья. В итоге в разработку попали до 7 млн кв. км, находящихся в ведении министерства внутренних дел. 

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