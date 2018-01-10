Число жертв ливней в Калифорнии выросло до 13

Оползни и наводнения в американском штате Калифорния, вызванные ливневыми дождями, стали причиной гибели 13 человек, ранее сообщалось о восьми погибших.

Как сообщает ТАСС, в ближайшее время власти могут сообщить об увеличении числа погибших. Оползни разрушили строения и дома в городе Монтесито, тела погибших были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции.

Спасатели не смогли оперативно добраться до пострадавших из-за закрытых автомагистралей, селевых потоков и поваленных деревьев на дорогах. В результате ливней, начавшихся в понедельник, как минимум 25 человек, а 50 были спасены.

Ущерб от стихийных бедствий, обрушившихся на США в 2017 году, стал крупнейшим в истории страны и достиг $306 млрд.