Руководители кооператива в Ульяновской области похитили 11 млн рублей

Прокуратура в Ульяновской области выявила хищения в сельскохозяйственном кооперативе «Заречное» на сумму более 11 млн рублей. Ранее организацию решили ликвидировать. Председатель и другие участники специальной комиссии в 2013–2015 годах оформили договоры займа, по которым несколько фирм перечислили в общей сложности 11,2 млн рублей. Об этом сообщает 1ul.ru.

Согласно условиям, предприниматели должны были получить промышленный комплекс, гаражи и зерноток бывшего СПК «Заречное». Однако до сих пор активы не переданы, так как злоумышленники продали недвижимость компании, учредителями которой являются двое из них.

Прокуратура потребовала возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемым может грозить до 10 лет колонии.