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Памятник Кустодиеву может появиться в Астрахани

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На встрече губернатора Астраханской области Александра Жилкина с членами местного отделения Союза худо­жников России обсуждался вопрос установки в столице региона памятника известному живописцу Борису Кустодиеву. В 2017 его бюст появился на Аллее славы земли Астраханской, открытой к 300-летию губернии. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Жилкин настаивает на условии общественной поддержки, а для этого идея должна широко обсуждаться. В 2018 году исполнится 140 лет со дня рождения художника. Окончательное решение о памятнике должны принять горожане, считает глава региона. 

Напомним, Борис Кустодиев родился в Астрахани. Его отец, Михаил Лукич Куcтодиев (1841–1879), был профессором философии, истории литературы и преподавал логику в местной духовной семинарии. Он умер, когда будущему художнику не было и двух лет. Учился Борис в церковно-приходской школе, потом в гимназии. С 15 лет брал уроки рисования у выпускника петербургской Академии художеств П. Власова.

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