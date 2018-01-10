Тюменские фермеры переходят на агрофраншизу

В Викуловском районе Тюменской области четыре личных подсобных хозяйства присоединились к агрофраншизе. Эта программа предназначена для помощи животноводам, которые хотят развивать производство и активнее продавать товары.

Две фермы перешли на франшизу весной, а в декабре были заключены два договора с сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Тюменские молочные фермы» на поставку 50 бычков голштино-фризской породы. Об этом сообщает megatyumen.ru.

Напомним, правительство РФ выделило 3,9 млрд рублей крестьянам и фермерам. Средства на 2016 год были распределены между 79 российскими субъектами на гранты для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.