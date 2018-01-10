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Вашингтон представит идеи по ужесточению антироссийских санкций

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Фото: REUTERS/Alastair Grant
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Государственный департамент США к концу января разработает свои предложения по ужесточению антироссийских санкций. Об этом заявил на брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

Журналист спросил Голдстина об исполнении «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций», который подписал президент США Дональд Трамп в августе, хотя и возражал против его принятия.

Отвечая на вопрос, американский дипломат отметил, что настоящий закон, которым приняты санкции против России, имеет «временные рамки». Голдстин указал, что позиция США по данному вопросу не изменилась, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состояние отношений между Россией и США можно назвать главным разочарованием 2017 года.

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