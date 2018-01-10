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Внучка Леонида Брежнева умерла от рака в Москве

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Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян
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В Москве состоялось прощание с внучкой генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева — Викторией Филипповой, ушедшей из жизни в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала последняя стадия рака, рассказали в передаче «Пусть говорят» на «Первом канале».

Женщина жила отшельницей и скончалась в небольшой квартире на окраине Москвы. 

Филиппова родилась в семье дочери генсека Галины Брежневой и артиста цирка Евгения Милаева. Пока родители гастролировали, девочка воспитывалась у бабушки и дедушки. Ей приписывали множество любовных романов с яркими мужчинами. Однако после смерти отца и ухода советской эпохи Виктория оказалась на обочине жизни.

Ходили слухи, что она отправила в психиатрическую лечебницу сначала свою мать, а потом и дочь Галину-младшую.

Ранее портал iz.ru сообщал, что внук Брежнева обратился в новосибирский суд с жалобой на использование изображения его деда в рекламе и просьбой материального взыскания. Изображение генсека, а также его цитату «Экономика должна быть экономной» использовала фирма Parker.

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