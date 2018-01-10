Люди спасены из горящего «Физтехпарка» в Москве

Три человека спасены сотрудниками МЧС из горящего «Физтехпарка» в Москве, по данным РЕН ТВ, один из пострадавших отказался от госпитализации. Пожарные продолжают тушить возгорание, на месте ЧП дежурят четыре бригады скорой.

Ранее сообщалось, что возгорание возникло на втором этаже в здании «Физтехпарка» по адресу: Долгопрудненское шоссе, 3, пожар удалось локализовать.

В ходе тушения в «Физтехпарке» произошло частичное обрушение вентиляционных коробов, пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.