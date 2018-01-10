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Посол США в РФ находится в Вашингтоне для проведения консультаций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Посол США в России Джон Хантсман на этой неделе находится в Вашингтоне для проведения плановых консультаций с руководством администрации и конгресса США, сообщил заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

«Хантсман на текущей неделе находится в Вашингтоне для проведения консультаций. Сегодня (во вторник) он был на [Капитолийском] холме, а вчера (в понедельник) находился в [Государственном] департаменте», — цитирует Голдстина ТАСС.

Он также подчеркнул, что данные консультации являются регулярными.

28 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия передала послу США в РФ Джону Хантсману документ, предлагающий закрепить невмешательство Москвы и Вашингтона в дела друг друга.

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