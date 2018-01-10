В «Физтехпарке» произошло обрушение вентиляционных коробов из-за пожара

В московском «Физтехпарке» произошло частичное обрушение вентиляционных коробов, пишет РЕН ТВ.

В настоящий момент спасатели тушат пожар в здании «Физтехпарка». Ему был присвоен второй, повышенный номер сложности.

«В зоне возгорания слышны хлопки, произошло частичное обрушение вентиляционных коробов», — сообщил собеседник агентства ТАСС.

Ранее стало известно, что пожарным удалось локализовать возгорание. Пожар начался на втором этаже здания на площади 50 кв. м.