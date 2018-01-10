В «Физтехпарке» произошло обрушение вентиляционных коробов из-за пожара
В московском «Физтехпарке» произошло частичное обрушение вентиляционных коробов, пишет РЕН ТВ.
В настоящий момент спасатели тушат пожар в здании «Физтехпарка». Ему был присвоен второй, повышенный номер сложности.
«В зоне возгорания слышны хлопки, произошло частичное обрушение вентиляционных коробов», — сообщил собеседник агентства ТАСС.
Ранее стало известно, что пожарным удалось локализовать возгорание. Пожар начался на втором этаже здания на площади 50 кв. м.