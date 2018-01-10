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Восемь человек погибли в Калифорнии из-за сильных ливней

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Фото: REUTERS/Santa Barbara News-Press/Kenneth Song
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Восемь человек погибли в штате Калифорния США из-за сильных ливней и селевых потоков, ранее сообщалось о трех жертвах стихии.

Los Angeles Times сообщает со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Санта-Барбара Келли Хувер, что погибшие находились в городе Монтесито, передает «РИА Новости». Сообщается, что из-за закрытых магистралей, селевых потоков и поваленных деревьев на дорогах спасатели не имели возможности оперативно добираться до пострадавших. 

В полиции добавили, что пострадали в результате ливней как минимум 25 человек, а 50 были спасены.

Ливни пришли в Калифорнию сразу после природных пожаров.

Ущерб от стихийных бедствий, обрушившихся на США в 2017 году, стал крупнейшим в истории страны и достиг $306 млрд. 

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