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Госдеп США одобрил продажу Японии ракет-перехватчиков на сумму $133,3 млн

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Фото: TASS/AP/Shizuo Kambayashi
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Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии четырех ракет-перехватчиков для системы ПРО на сумму $133,3 млн, передает «РИА Новости» со ссылкой на агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности при Пентагоне.

По условиям сделки США должны будут поставить Токио ракеты Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковые установки Mk-29. Также Вашингтон должен будет оказать техническую поддержку.

В сообщении агентства отмечается, что одобрение этой сделки не означает, что она заключена.

«Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности важного союзника, который был и продолжает оставаться силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в тексте документа.

Ранее представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон рассматривает встречу представителей КНДР и Южной Кореи, состоявшуюся во вторник, 9 января, как шаг к денуклеаризации Корейского полуострова.

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