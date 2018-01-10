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Липецкое транспортное предприятие получило 40 новых автобусов

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Шесть новых городских автобусов доставят в Липецк до конца этой недели. Всего в рамках контракта областной центр получил 40 «Волгобасов», предыдущие 34 машины уже прибыли ранее. 

Автобусы рассчитаны на 105 пассажиров и приспособлены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, оснащены кондиционерами и камерами видеонаблюдения, соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5. Об этом сообщает Lipetskmedia. «Волгобасы» начнут перевозить пассажиров в феврале. В 2017 году автопарк муниципального предприятия обновился примерно на 30%. 

Как писал портал iz.ru, к апрелю 2018 года власти Липецка завершат подготовку проекта комплексного развития городской транспортной системы. Ставка будет сделана на развитие рельсового транспорта. По словам градоначальника Сергея Иванова, современные скоростные трамваи станут курсировать между новыми микрорайонами, центром города и левым берегом реки Воронеж. Будет реконструирована под скоростной электротранспорт вся рельсовая сеть. 

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