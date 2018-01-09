Президент Перу назначит новых министров в «правительстве примирения»

Президент Перу Педро Кучински собирается привести к присяге ряд новых министров в «правительстве примирения», которое формируется после неудачной попытки импичмента действующего лидера. Об этом пишет издание Comercio со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, 9 января должны принести присягу девять новых министров, в том числе глава МИД страны Кайетана Алховин, которая ранее возглавляла министерство энергетики и шахт, а также министерство социального развития. На пост министра энергетики и шахт будет назначена Анхела Гроссхейм, а министерство обороны возглавит Хорхе Кисич.

В конце декабря за начало процедуры импичмента президента Педро Кучински в парламенте страны высказались 78 депутатов, однако для запуска процесса требовалось 87 голосов.

Поводом для рассмотрения отставки президента стал скандал вокруг его возможного участия в коррупционных схемах, связанных с бразильской строительной компанией Oderbrecht. 28 декабря его допросили в качестве свидетеля по делу о коррупции.