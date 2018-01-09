Прямой эфир

Минздрав предложил создать антикоррупционный «телефон доверия»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект приказа, которым предусмотрено создание антикоррупционного «телефона доверия», разработал Минздрав РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов во вторник, 9 января.

Он подготовлен в целях «реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых Министерством здравоохранения Российской Федерации», отмечается в пояснительной записке к документу. Целью проекта приказа является формирование «в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».

Полагается, что антикоррупционный «телефон доверия» будет действовать в режиме автоответчика, сообщения граждан будут записывать. Хранить данные будут в течение года.

Ранее стало известно, что тариф в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией вырос на 80%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гериатрическая помощь пациентам старшего возраста впервые включена в ОМС
Продолжительность жизни в России рекордно выросла в 2017 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017