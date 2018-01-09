Минздрав предложил создать антикоррупционный «телефон доверия»

Проект приказа, которым предусмотрено создание антикоррупционного «телефона доверия», разработал Минздрав РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов во вторник, 9 января.

Он подготовлен в целях «реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых Министерством здравоохранения Российской Федерации», отмечается в пояснительной записке к документу. Целью проекта приказа является формирование «в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».

Полагается, что антикоррупционный «телефон доверия» будет действовать в режиме автоответчика, сообщения граждан будут записывать. Хранить данные будут в течение года.

Ранее стало известно, что тариф в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией вырос на 80%.