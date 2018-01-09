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Ростовский зоопарк провел проверку после смерти яка от удара током

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После гибели яка от удара током на новогодних праздниках в ростовском зоопарке специалисты перепроверили все клетки. Нарушений нигде больше не зафиксировано. 

RostovGazeta передает, что жизнь и здоровье самки яка, находившейся с погибшим животным, вне опасности. Официальные подробности происшествия будут обнародованы после результатов анализов и вскрытия.

Как ранее писал портал iz.ru, в декабре суд в Саратове приговорил к двум годам условно гендиректора контактного зоопарка «Мадагаскар», где пострадали два ребенка. Дмитрий Мельников признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Напомним, 26 июля сотрудники зверинца запустили девочку в клетку к леопарду, заверив, что дикая кошка абсолютно безопасна. Однако животное неожиданно набросилось на шестилетнюю посетительницу, причинив ей травмы шеи, живота и спины. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Затем тот же хищник напал на семилетнего мальчика.

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