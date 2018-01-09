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Пять человек пострадали при взрыве газа в теплице в Чечне

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси в частной теплице в Чечне. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

Сообщается, что инцидент произошел вечером во вторник, 9 января, в населенном пункте Герменчук в Шалинском районе республики. Все пострадавшие доставлены в клиническую больницу № 4 Грозного.

Причиной взрыва газовоздушной смеси стала неисправность оборудования отопления теплицы. Отмечается, что пожар не последовал.

Портал iz.ru писал о том, что пятилетний ребенок и двое взрослых получили травмы при взрыве газовоздушной смеси в частном доме в Сочи. Инцидент произошел 2 января.

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