Пользователи Windows пожаловались на неработающие из-за обновления компьютеры
Компания Microsoft приостановила распространение обновлений Windows после жалоб пользователей на то, что у них перестают работать компьютеры c процессорами AMD. Речь идет об обновлениях, которые устраняют уязвимости Spectre и Meltdown, уточняет The Verge.
«Компания провела расследование и определила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки путей смягчения последствий уязвимости Spectre и Meltdown», — говорится в сообщении.
Сейчас компания работает над решением проблемы. Вскоре планируется присылать обновления для компьютеров с указанными устройствами.
Ранее стало известно, что российские военные в результате импортозамещения вовсе откажутся от американской системы Windows.