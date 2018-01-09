Три человека погибли в результате сильных ливней в Южной Калифорнии

Три человека стали жертвами сильных ливней, которые обрушились на Южную Калифорнию во вторник, 9 января. В регионе заблокировано большинство автострад, пишет газета Los Angeles Times.

Сообщается, что из-за закрытых магистралей, селевых потоков и поваленных деревьев на дорогах спасатели не имели возможности оперативно добираться до пострадавших. По данным департамента пожарной охраны округа Санта-Барбара, в результате разгула стихии по меньшей мере восемь человек в Монтесито получили ранения. Сообщается, что среди раненых есть ребенок. Отмечается, что селевые потоки снесли три дома, а также заблокировали людей, находящихся в автомобилях.

В Санта-Барбаре незадолго до удара стихии было эвакуировали почти 7 тыс. жителей склонов холмов. Однако не все обратили внимание на сообщения об экстренной эвакуации, отмечают власти округа.

Ранее сообщалось, что порядка 21 тыс. жителей Южной Калифорнии были эвакуированы из-за надвигающихся сильных ливней. В конце прошлого года этот район был охвачен мощными пожарами. Распространению пламени способствовали сухая погода и сильные ветры. Всего на территории штата бушевало шесть пожаров, самым крупным из которых стал «Томас».