Суд арестовал подозреваемого в убийстве украинского юриста Ноздровской

Вышгородский районный суд на Украине во вторник, 9 января, арестовал на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.

Как передает ТАСС, подозреваемый Юрий Россошанский согласился с предъявленным ему обвинением в убийстве, но выступил против избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Он просил суд отпустить его под личное поручительство, однако суд в этом отказал.

Накануне советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил о том, что полиция задержала предполагаемого убийцу Ноздровской. По словам члена коллегии ведомства Антона Геращенко, правозащитницу убили из-за мести за ее профессиональную деятельность. В последнее время она занималась расследованием обстоятельств гибели родной сестры, которую в 2015 году на автомашине насмерть сбил Дмитрий Россошанский.

Тело Ноздровской с ножевыми ранениями было найдено 1 января в реке в Киевской области. О ее пропаже стало известно 29 декабря.