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«Русгидро» откажется от украинских поставщиков

На встрече с Владимиром Путиным глава холдинга Николай Шульгинов сообщил, что причиной стало низкое качество продукции
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В резиденции «Ново-Огарево» президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с министром финансов Антоном Силуановым, главой МЧС Владимиром Пучковым и генеральным директором компании «Русгидро» Николаем Шульгиновым. Руководитель энергетического холдинга рассказал главе государства о решении отказаться от закупок металла у украинских поставщиков из-за низкого качества продукции.

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На совещании президент обсудил с Владимиром Пучковым и Антоном Силуановым формирование госпрограммы вооружений. Об этом по итогам встречи рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В ходе совещания были обсуждены вопросы госпрограммы вооружений в части, касающейся МЧС. Были согласованы параметры программы по линии ведомства, — сообщил он.

Глава МЧС доложил президенту об итогах деятельности ведомства за 2017 год. Напомним, в ноябре прошлого года Владимир Путин провел серию совещаний по согласованию параметров государственной программы вооружений по различным ведомствам.

Президент также встретился с гендиректором «Русгидро» Николаем Шульгиновым. По словам пресс-секретаря российского лидера, Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в регионах Дальнего Востока. Для них, по мнению президента, необходимо подготовить отдельную программу не только по компенсации выбывающих мощностей, но и по созданию новых.

— Шульгинов подчеркнул, что, учитывая ситуацию с фиксированными тарифами, в этом регионе «Русгидро» трудно реализовать инвестпрограмму, — пояснил Дмитрий Песков. — Президент отметил, что необходима отдельная программа для Дальнего Востока не только по компенсации выбывающих мощностей, но и по созданию новых, которая была бы согласована со всеми заинтересованными ведомствами.

Николай Шульгинов сообщил Владимиру Путину о создании централизованной системы по закупкам в «Русгидро». Как пояснил по итогам встречи Дмитрий Песков, эта мера позволила сэкономить до 30 млрд рублей.

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— Обсуждались результаты работы компании за 2017 год, — рассказал пресс-секретарь президента. — В целом выработка, по предварительным итогам, составила около 140 млрд киловатт в час, что является рекордом.

Также глава компании проинформировал Владимира Путина о ликвидации последствий аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, где в августе прошлого года была повреждена одна из опор.

— По заключению МИСиС (Московский институт стали и сплавов. — «Известия»), причиной дефекта стало качество металла, из которого была сделана опора, — пояснил пресс-секретарь российского лидера. 

Президент поинтересовался, кто был поставщиком, на что Николай Шульгинов пояснил, что металл поступал от нескольких украинских компаний. «Русгидро» приняло решение переориентироваться в этой части на российских поставщиков, уточнил Дмитрий Песков.

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