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Запуск «умных светофоров» перенесен на месяц в Воронеже

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Ввод в эксплуатацию «умных светофоров» на Московском проспекте перенесен на месяц в Воронеже, сообщила пресс-служба мэрии города.

Перенос начала ввода в эксплуатацию связан с невозможностью настроить систему без японских подрядчиков. В ближайшее время они должны приехать и наладить работу. На запуск и отладку оборудования уйдет одна-две недели, еще месяц понадобится на тестирование и корректировку светофоров, сообщило ИА «Абирег».

Сроки по запуску перенесены на конец января. Ранее, портал iz.ru сообщал о начале установки подобных светофоров в городе. Запуск системы планировался до 31 декабря, а режим тестирования и корректировка должны были осуществиться до 1 февраля 2018 года.

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