Медведев освободил Огородову от должности замглавы Минобрнауки

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя министра образования и науки Людмилу Огородову.

«Освободить Огородову Людмилу Михайловну от должности заместителя министра образования и науки Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении.

Огородова стала последним представителем «команды» бывшего министра Дмитрия Ливанова в ведомстве.

Ранее сообщалось, что она может занять пост замгубернатора Томской области, где будет курировать вопросы образования.