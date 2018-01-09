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Медведев освободил Огородову от должности замглавы Минобрнауки

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя министра образования и науки Людмилу Огородову.

«Освободить Огородову Людмилу Михайловну от должности заместителя министра образования и науки Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении.

Огородова стала последним представителем «команды» бывшего министра Дмитрия Ливанова в ведомстве.

Ранее сообщалось, что она может занять пост замгубернатора Томской области, где будет курировать вопросы образования.

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