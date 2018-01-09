РФ до конца января запросит созыв панели арбитров по спору с ЕС по свинине

Россия до конца января обратится в ВТО с просьбой созвать панель арбитров по спору с Евросоюзом по свинине. Об этом заявил директор торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

«До конца января мы запросим учреждение панели, которая должна определить правильность наших действий. В случае если это будет сделано, соответственно, европейское сообщество, с нашей точки зрения, потеряет право на введение ответных мер и эта история закончится ничем», — приводит его слова телеканал «Россия 24».

Медведков отметил, что если возникнут проблемы с выполнением решений арбитров, то они либо будут исправлены, либо стороны вернутся к обсуждению ответных мер со стороны ЕС.

Напомним, 7 января стало известно, что ВТО направила в арбитраж заявку ЕС о компенсации в размере €1,4 млрд с ежегодной индексацией на 15% из-за запрета РФ на ввоз свинины. Москва при этом назвала требования безосновательными. Кроме того, СМИ сообщили, что в Евросоюзе «задумались» о возможности введения ответных мер.

30 января 2014 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки в РФ живых свиней и свиной продукции из ЕС в связи со вспышками африканской чумы в Польше и Литве.В 2017 году по требованию ВТО запрет был отменен. Однако поставки свинины не возобновились из-за действующего эмбарго, принятого Россией в ответ на санкции ЕС.