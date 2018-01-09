Опровергнуто заявление о вспышке сальмонеллеза в Красноярске

Заявление о вспышке сальмонеллеза в детских учреждениях Красноярска опровергнуто, детский сад и гимназия не закрыты, об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В начале года родители учеников гимназии и воспитанников детского сада заявили о вспышке инфекции сальмонеллеза в учреждениях, по их словам, Роспотребнадзором была проведена дезинфекция помещений.

На данный момент вспышка инфекции в заведениях опровергнута краевым Роспотребнадзором, сообщило Сибирское агентство новостей.

Во время новогодних каникул детям, посещавшим детский сад № 242, было рекомендовано сдать анализы на наличие сальмонеллеза. Дети, которые не предоставили справки о том, что они здоровы, не были допущены в образовательные заведения.