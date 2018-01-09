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Стрелявший в окно соседского дома мужчина сдался полиции в Хабаровске

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Мужчина, который подозревался в выстреле в окно соседского дома в новогоднюю ночь, самостоятельно явился в отдел полиции в Хабаровске, сообщила начальник пресс-службы краевого Управления МВД Ирина Щёголева.

По информации следствия, в полицию обратилась жительница Хабаровска, которая рассказала, что неизвестный выстрелил в окно ее квартиры в новогоднюю ночь под шум фейерверков. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, осмотрели его и остановили, что выстрел был произведен с балкона соседней многоэтажки, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Правоохранители установили из какой квартиры велась стрельба и выяснили, что одним из жильцов является 51-летний мужчина, который владеет четырьмя единицами оружия. К моменту прибытия полиции жильцы успели скрыться, но в квартире был произведен обыск, в ходе которого оперативники обнаружили пневматическое ружье и патрон.

Сам виновник происшествия вскоре самостоятельно пришел в отдел полиции и рассказал, что, выпивая с родственниками, решил выстрелить в воздух в честь праздника, но случайно произвел выстрел в сторону соседнего дома. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

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