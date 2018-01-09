Обозначены даты закрытия различных ледовых развлечений в Новосибирске

Обозначены даты закрытия катков, Снежного городка, сооружений Фестиваля снежных скульптур, Ледового городка в Новосибирске, сообщил на брифинге мэр города Анатолий Локоть.

Сегодня, 9 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть обозначил сроки работы ледовых сооружений города. Каток в Центральном парке и Ледовый городок на Центральной набережной будут работать до конца зимы, сообщило vn.ru.

Снежный городок на площади Ленина и сооружения на отрезке улицы Ленина будут демонтированы 29 января, тогда же будет убрана главная елка города. В связи с этим восстановится дорожное движение на площади и улице имени Ленина.

Елки и снежные городки, расположенные в районах города будут убраны в конце января. Скульптуры, участвующие в фестивале, уберут, когда они начнут разрушаться. Мэр города отметил, что подобные инсталляции недолговечны и с первыми снегопадами, перепадами температур, они теряют свои свойства и начинают саморазрушаться.