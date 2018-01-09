Дом императора Китая Пу И в пригороде Хабаровска реконструируют

Полной реконструкции подвергнется дом последнего китайского императора Пу И, где он провел около полугода, плененный советскими войсками, в пригороде Хабаровска.

Об этом сообщила начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко. Последнее жилище императора сейчас находится на принадлежащем компании участке земли и будет подвергнут полной реконструкции, сообщает VostokMedia.

По словам Марины Кравченко, последний император Китая является неординарной фигурой, а памятник истории решили сохранить, так как Пу И провел в Хабаровске долгое время. Компания взаимодействует со многими экспертами, которые имеют отношение к памятнику.

Музеем дом не станет, однако превратится в туристический объект. О вопросе восстановления дома императора генеральный консул КНР в Хабаровске Су Фанцю обращался к мэру дальневосточной столицы еще в 2014 году. Тогда городские власти заявили о заинтересованности в проекте. Китайская же сторона пообещала будущему музею несколько экспонатов из коллекции вещей последнего императора и материальную помощь.