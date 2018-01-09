Спасатели эвакуировали оставшихся без снегохода трех жителей Якутии

Трое местных жителей, застрявшие в пути из-за снегохода, у которого закончилось топливо, были эвакуированы сотрудниками поисково-спасательного отряда ГКУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)». Об этом сообщил сотрудник пресс-службы учреждения Николай Фатеев.

Инцидент произошел 8 января, когда трое жителей села Березовка выехали в райцентр Среднеколымск, до которого 181 км, на снегоходе «Буран». По дороге у них закончилось топливо. Сообщение о том, что люди идут пешком, поступило на пульт дежурного ЕДДС Среднеколымского района, сообщает ИА SakhaNews.

Навстречу трем гражданам на снегоходе направилась группа спасателей. Людей удалось обнаружить в 20 км от райцентра. Сообщается, что никто из них не пострадал: погода для района была относительно теплая — минус 27 градусов, кроме того, мужчины были правильно экипированы. После обнаружения спасатели доставили жителей села в Среднеколымск.