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Спасатели эвакуировали оставшихся без снегохода трех жителей Якутии

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Трое местных жителей, застрявшие в пути из-за снегохода, у которого закончилось топливо, были эвакуированы сотрудниками поисково-спасательного отряда ГКУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)». Об этом сообщил сотрудник пресс-службы учреждения Николай Фатеев.

Инцидент произошел 8 января, когда трое жителей села Березовка выехали в райцентр Среднеколымск, до которого 181 км, на снегоходе «Буран». По дороге у них закончилось топливо. Сообщение о том, что люди идут пешком, поступило на пульт дежурного ЕДДС Среднеколымского района, сообщает ИА SakhaNews.

Навстречу трем гражданам на снегоходе направилась группа спасателей. Людей удалось обнаружить в 20 км от райцентра. Сообщается, что никто из них не пострадал: погода для района была относительно теплая — минус 27 градусов, кроме того, мужчины были правильно экипированы. После обнаружения спасатели доставили жителей села в Среднеколымск.

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