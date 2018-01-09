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Суд вернул в полицию дело участника гонок на Gelandewagen в Москве

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Мировой суд Черемушкинского района Москвы вернул в полицию административный материал в отношении Абдувахоба Маджидова, одного из участников гонки с полицией на Gelandewagen.

Как отметили в пресс-службе суда, возврат связан с неполнотой представленных материалов, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела. Сообщается, что вопрос о принятии дела к производству и его рассмотрения будет решен после устранения выявленных недостатков.

Портал iz.ru писал о том, что вечером 8 января полицейские задержали лишенного ранее прав участника гонок на Gelandewagen, попавшего в ДТП на Профсоюзной улице в Москве.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей — участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. Полицейские заподозрили, что он использует документы, выданные на другие данные.

Мужчину доставили в отдел полиции, его личность установлена, им оказался Абдувахоб Маджидов, один из участников гонок на Gelandewagen.

Напомним, 22 мая 2016 года сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, грубо нарушая ПДД, передвигались на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen. На попытки сотрудников ДПС остановить их они не реагировали, а саму гонку транслировали в интернете через приложение Periscope.

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