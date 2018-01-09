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Бывший генсек НАТО признался в собственных недоработках

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Бывший генсек НАТО признался в собственных недоработках. Яап де Хооп Схеффер выступил на голландском ТВ. Схеффер: корни проблем в отношениях лежат в 2008 году. Ситуацию испортило обещание принять в альянс Украину и Грузию. Положение усугубила и скорость расширения НАТО на восток. Яап де Хооп Схеффер признался, что недооценил в свое время Россию. Бывший генсек НАТО провел связь между войнами в Грузии и на Украине. Схеффер: обеим постсоветским странам можно забыть о членстве в НАТО. 
 

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