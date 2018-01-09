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Эвакуированы три человека при пожаре в квартире в Псковской области

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Эвакуированы три человека при пожаре в двухкомнатной квартире в Острове в Псковской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

Вчера, 8 января, около 14:40, в квартире одного из домов на улице 25 Октября произошел пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из квартиры три человека, сообщила «Псковская лента новостей».

В результате пожара одна из комнат квартиры выгорела полностью, также поврежден коридор. Спасателями названа предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Данных о погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

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