Москвичам предложат нащупать горошину на кровати на Тверской площади

Посетители фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве смогут пройти тест «принцессы на горошине» по знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена. Для этого на Тверской площади будет установлена высокая односпальная кровать, где все желающие попробуют, каково это — спать на горошине, скрытой под 10 разноцветными тюфяками.

Такое развлечение будет открыто для москвичей с 9 по 11 января, передает АГН «Москва».

Ранее в январе сообщалось, что самой популярной едой на столичном фестивале «Путешествие в Рождество» оказались шанежки и ватрушки.

Фестиваль стартовал 22 декабря. Он продлится в Москве до 14 января и пройдет на 83 площадках.