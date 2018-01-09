Прямой эфир

Москвичам предложат нащупать горошину на кровати на Тверской площади

0
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посетители фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве смогут пройти тест «принцессы на горошине» по знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена. Для этого на Тверской площади будет установлена высокая односпальная кровать, где все желающие попробуют, каково это — спать на горошине, скрытой под 10 разноцветными тюфяками.

Такое развлечение будет открыто для москвичей с 9 по 11 января, передает АГН «Москва».

Ранее в январе сообщалось, что самой популярной едой на столичном фестивале «Путешествие в Рождество» оказались шанежки и ватрушки

Фестиваль стартовал 22 декабря. Он продлится в Москве до 14 января и пройдет на 83 площадках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва представит десятки спектаклей в новогоднюю ночь
Значительное похолодание ожидается в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017