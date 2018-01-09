Морозы до -20 градусов придут в Нижний Новгород в выходные, сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.

В субботу, 13 января, температура воздуха должна прийти к ожидаемой январской климатической норме. Днем ожидается от -10 до -15, ночью до -20 градусов, сообщило ИА «НьюсНН».

Осадков до конца недели не предвидится. Ольга Макеева отметила, что январь — самый холодный месяц в году и после похолодания можно ожидать наступление тепла. Крещенские морозы придут немного позже.